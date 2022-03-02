Milli atıcılar Dünya Kupası'nda gümüş madalya elde etti - Son Dakika

Mısır'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım finalinde milli sporcular İsmail Keleş-Yasemin Beyza Yılmaz ikilisi, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'deki organizasyonda İsmail ve Yasemin Beyaz ikilisi, finalde Sırbistan'dan Zorana Arunovic-Damir Mikec çiftiyle karşılaştı.

Rakipleri karşısında finali 17-9 kaybeden milli sporcular, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Sırp sporcular ise altın madalyaya uzandı.