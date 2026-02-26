Milli Atıcılar Erivan'da Şampiyonada - Son Dakika
Milli Atıcılar Erivan'da Şampiyonada

26.02.2026 09:12
Türkiye, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 14 sporcuyla mücadele edecek.

Milli atıcılar, Ermenistan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Başkent Erivan'daki organizasyonda yarışmalar, 1-4 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde geçen yıl takım halinde Avrupa şampiyonu olan milli takım, Ermenistan'da ünvanını korumaya çalışacak.

2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 7'şer erkek ve kadın mili sporcu temsil edecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türk atıcılık tarihine geçen Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç de Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

Milli takım kadrosu

Erivan'daki şampiyonada havalı tabanca ve havalı tüfek kategorilerinde madalya mücadelesi verecek milli atıcılar şunlar:

Havalı tabanca: Esra Bozabalı, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Buğra Selimzade, İsmail Keleş, Mustafa İnan, Yusuf Dikeç

Havalı tüfek: Elif Berfin Altun, Damla Köse, Şule Nur Tekeli, Elif Duygu Eren Kotoş, Galip Berat Afal, Yusuf Karabina, Mert Nalbant

Milliler, Hırvatistan'da tarih yazdı

Hırvatistan'daki 2025 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya elde eden Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Türkiye Atıcılık Milli Takımı, böylece en fazla madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nı geçirerek önemli bir başarıya imza attı.

Osijek kentindeki organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya alarak tüm kategorilerde kürsüye çıkan Şevval İlayda Tarhan, şampiyonanın "yıldızı" oldu.

Şevval İlayda, Avrupa Şampiyonası'nda bir organizasyonda 5 madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu ünvanını aldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Spor

