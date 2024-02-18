Milli atıcılar Granada'da düzenlenen ISSF Havalı Silahlar Dünya Kupası'nda yarıştı - Son Dakika
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Spor

Milli atıcılar Granada'da düzenlenen ISSF Havalı Silahlar Dünya Kupası'nda yarıştı

Milli atıcılar Granada\'da düzenlenen ISSF Havalı Silahlar Dünya Kupası\'nda yarıştı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen ISSF Havalı Silahlar Dünya Kupası'nda milli atıcılar da yer aldı. Erkeklerde Ömer Akgün 37'nci, Mert Nalbant 45. sırada yer alırken, kadınlarda Damla Köse 64. sırada yarışmayı tamamladı.

18.02.2024 18:55
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Milli atıcıların da katıldığı ISSF Havalı Silahlar Dünya Kupası tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'nın Granada şehrinde düzenlenen organizasyonun son gününde, 10 metre havalı tüfek kategorisindeki yarışmalar yapıldı.

Erkeklerde yarışan milli sporculardan Ömer Akgün 626,6 puanla 37'nci, Mert Nalbant da 624,3 puanla 45. sırada yer aldı.

Kadınlarda mücadele eden Damla Köse ise 623,8 puanla yarışmayı 64. sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli atıcılar Granada'da düzenlenen ISSF Havalı Silahlar Dünya Kupası'nda yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli atıcılar Granada'da düzenlenen ISSF Havalı Silahlar Dünya Kupası'nda yarıştı - Son Dakika
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