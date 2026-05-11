Milli Atıcılardan Bronz Madalya

Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Osijek kentindeki şampiyonada Türkiye'nin ilk madalyasını, Şevval İlayda Tarhan-Sertaç Yıldırım ikilisi kazandı.

Türkiye'nin 11 sporcuyla katıldığı şampiyonada milli atıcılar, müsabakalarını 14 Mayıs'ta tamamlayacak.