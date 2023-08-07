Yarışta ayakkabısı çıkan milli atlet Derya Kunur'dan sürpriz sonuç

Çin'in Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Derya Kunur, talihsiz anlar yaşadı. Sol ayakkabısı çıkan milli atlet, yarışı tribünlerin desteğiyle 8. sırada tamamladı ve en iyi derecesini yaptı.

TÜRKİYE'Yİ 108 SPORCU TEMSİL EDİYOR

5 bin metre finalinde piste çıkan Derya Kunur ayakkabısının çıkmasının ardından duraksadı ancak tribünlerin desteğinin ardından yeniden hızlandı. Bitişi 8. sırada gören milli atlet böylece kişisel en iyi derecesini yaptı. 8 Ağustos'ta sona erecek oyunlarda Türkiye'yi 11 branşta 108 sporcu temsil ediyor.