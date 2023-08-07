Yarışta ayakkabısı çıkan milli atlet Derya Kunur'dan sürpriz sonuç - Son Dakika
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Yarışta ayakkabısı çıkan milli atlet Derya Kunur'dan sürpriz sonuç

07.08.2023 16:31

Çin'in Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Derya Kunur, sol ayakkabısının çıkmasıyla talihsiz anlar yaşadı. Ancak tribünlerin desteğiyle yarışa devam eden Kunur, 8. sırada bitirerek en iyi derecesini elde etti. Türkiye'yi 108 sporcu 11 branşta temsil ediyor.

Çin'in Chengdu kentinin ev sahipliği yaptığı 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Derya Kunur, talihsiz anlar yaşadı. Sol ayakkabısı çıkan milli atlet, yarışı tribünlerin desteğiyle 8. sırada tamamladı ve en iyi derecesini yaptı.

TÜRKİYE'Yİ 108 SPORCU TEMSİL EDİYOR

5 bin metre finalinde piste çıkan Derya Kunur ayakkabısının çıkmasının ardından duraksadı ancak tribünlerin desteğinin ardından yeniden hızlandı. Bitişi 8. sırada gören milli atlet böylece kişisel en iyi derecesini yaptı. 8 Ağustos'ta sona erecek oyunlarda Türkiye'yi 11 branşta 108 sporcu temsil ediyor.

Milli atlet büyük talihsizlik yaşadı! Yarışta ayakkabısı çıkan Derya Kunur'dan sürpriz sonuç
YORUMLAR (1)
  • Burhan Polat: Rezil olduk demiyorlar da, stat tezahürat etti alkışladı diyolar. Eminim ki acidiklarindan alkışlamişlardır. Cevap Yaz 4 25 Yayından Kaldır
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