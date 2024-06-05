Milli Atlet Derya Kunur, Olimpiyat Kota Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Milli Atlet Derya Kunur, Olimpiyat Kota Hedefliyor

Milli Atlet Derya Kunur, Olimpiyat Kota Hedefliyor

Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur, Roma ve İzmir'de yapılacak şampiyonalarda başarılı olarak olimpiyat kotası almayı hedefliyor. 12 yıl önce atletizme başlayan Kunur, Avrupa barajını geçerek Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hayaline adım adım yaklaşan Kunur, hedefini gerçekleştirmek için yoğun antrenmanlar yapıyor.

05.06.2024 11:11
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Türkiye rekortmeni milli atlet Derya Kunur, bu ay Roma ve İzmir'de yapılacak şampiyonalarda başarılı olarak olimpiyat kotası almayı hedefliyor.

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle 12 yıl önce atletizme başlayan 24 yaşındaki Derya Kunur, 30 Nisan'da İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenen Huelva Meeting Yarışması'nda 3 bin metre engellide 9 dakika 36 saniye ile 3. oldu.

Bu dereceyle Avrupa barajını geçen Derya, Roma'da 7-12 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Elde ettiği derecelerle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hayaline adım adım yaklaşan Derya Kunur, Roma'daki organizasyonda ya da 29-30 Haziran'da İzmir'de yapılacak Türkiye Büyükler Şampiyonası'nda 3 bin metre engelli parkurunu 9 dakika 23 saniyeden önce tamamlarsa bu hedefini gerçekleştirecek.

Antrenörü Naim Koçlardan gözetiminde yoğun antrenman yapan Derya Kunur, kota için istenen dereceyi elde ederek Paris 2024'e katılmayı hedefliyor.

Derya Kunur, AA muhabirine, 12 yıllık atletizm hayatında Avrupa Kulüpler ve Balkan şampiyonluğu elde ettiğini, Türkiye'de de birçok birinciliğinin olduğunu söyledi.

Olimpiyatlara gitmek için antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade eden Derya, şöyle konuştu:

"İspanya'nın Huelva kentinde 30 Nisan'da yapılan yarışmada 3 bin metre engelli parkurunu 9 dakika 36 saniyede koşarak Avrupa barajını geçtim ve üçüncü oldum. Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Olimpiyata katılabilmem için 3 bin metre engelli parkurunu 9 dakika 23 saniyenin altında koşmam lazım. Onun için 7-12 Haziran'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. İnşallah 9 dakika 23 saniyenin altında koşup olimpiyat kotasını alacağım. Orada yapamazsam 29-30 Haziran'da İzmir'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda kotayı almak için mücadele edeceğim."

"En büyük hedefim olimpiyatlar"

Çok yoğun bir antrenman süreci geçirdiğini dile getiren milli atlet, şunları kaydetti:

"Günde çift antrenman yaparak 30 kilometre koşuyorum. En büyük hedefim olimpiyatlar. İnşallah hedefimize ulaşırız. Bu yolda sürekli yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir'e, antrenörüme ve aileme desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"Derya kızımız olimpiyat kapısını aralayacak"

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise müdürlük bünyesinde birçok branşta sportif faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Yaptıkları taramalarda Muş'taki çocukların atletizme daha yatkın olduğunu tespit ettiklerini aktaran Taşdemir, şunları söyledi:

"Ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarımız var. Balkan, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında derecelerimiz bulunuyor. Ülkemizi temsil eden sporcularımız, eğitimlerini hem Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri'nde hem de kamp eğitim merkezlerinde yapıyor. Bu gençlerimiz, ülkemizi temsil edecek ve bayrağımızı göndere çekecektir. Türkiye rekortmeni milli atletimiz Derya Kunur, Avrupa Şampiyonası'nda 3 bin metre engellide koşacak. Buradan başarıyla dönerse olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak. Derya kızımız olimpiyat kapısını aralayacak inşallah. Daha önce de Avrupa beşincisi olan kızımız şu an dünyada 45. sırada. Olimpiyata ilk 36 alınıyor. Derya kızımız da ilk 36'ya girmek için antrenmanlarını sürdürüyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli Atlet Derya Kunur, Olimpiyat Kota Hedefliyor - Son Dakika

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