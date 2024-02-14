Milli atlet İlyas Çanakçı Belgrad'da 400 metrede 2. oldu - Son Dakika
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Spor

Milli atlet İlyas Çanakçı Belgrad'da 400 metrede 2. oldu

Milli atlet İlyas Çanakçı Belgrad\'da 400 metrede 2. oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli atlet İlyas Çanakçı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen salon müsabakasında 400 metrede 2. olarak başarılı bir performans sergiledi. Çanakçı'nın 47.19'luk derecesiyle ikincilik elde ettiği belirtildi. Aynı yarışmada Kayhan Özer ise 6.69'luk derecesiyle 6. sırada yer aldı.

14.02.2024 12:25
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Milli atlet İlyas Çanakçı, Sırbistan'ın başkentinde Belgrad'da düzenlenen salon müsabakasında 400 metrede 2. oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Belgrad'daki organizasyonda iki milli sporcunun yarıştığı belirtildi.

İlyas Çanakçı'nın 400 metrede 47.19'luk derecesiyle ikincilik elde ettiği aktarıldı. Aynı yarışmada 60 metrede piste çıkan Kayhan Özer'in ise 6.69'luk derecesiyle 6. olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli atlet İlyas Çanakçı Belgrad'da 400 metrede 2. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli atlet İlyas Çanakçı Belgrad'da 400 metrede 2. oldu - Son Dakika
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