Milli atlet İsmail Nezir, 400 metrede Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki ay-yıldızlı sporcu İsmail Nezir, Atatürk Üniversitesi Stadı'nda yapılan kupanın ilk gününde 400 metre A yarışında 45.83'lük derecesiyle genel sıralamayı aynı dereceyi yapan Hindistan'dan Noah Nirmal Tom'un arkasında ikinci tamamlayarak Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı.

Erzurum 'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda milli sporcu İsmail Nezir, 400 metrede 45.83'lük derecesiyle Türkiye 20 yaş altı rekorunu geliştirdi.

Kaynak: AA

Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

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