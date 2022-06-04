Milli atlet İsmail Nezir, 400 metrede Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı - Son Dakika
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Milli atlet İsmail Nezir, 400 metrede Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı

04.06.2022 18:59
Milli atlet İsmail Nezir, 400 metrede Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda milli sporcu İsmail Nezir, 400 metrede 45.83'lük derecesiyle Türkiye 20 yaş altı rekorunu geliştirdi.

Erzurum'da 5 ülkeden yaklaşık 80 atletin katılımıyla düzenlenen, 7. Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda milli sporcu İsmail Nezir, 400 metrede 45.83'lük derecesiyle Türkiye 20 yaş altı rekorunu geliştirdi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki ay-yıldızlı sporcu İsmail Nezir, Atatürk Üniversitesi Stadı'nda yapılan kupanın ilk gününde 400 metre A yarışında 45.83'lük derecesiyle genel sıralamayı aynı dereceyi yapan Hindistan'dan Noah Nirmal Tom'un arkasında ikinci tamamlayarak Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı.

Eski Türkiye rekorunu 0.47 saniye geliştiren milli atlet İsmail, aynı zamanda tüm zamanlar Türkiye listesinde milli atlet Yavuz Can'ın ardından ikinci sıraya yükseldi.

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Kaynak: AA

Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli atlet İsmail Nezir, 400 metrede Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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