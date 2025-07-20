Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Mazlum Demir, Norveç'te düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

ALTIN MADALYANIN SAHİBİ

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu, Bergen kentindeki organizasyonda 10 bin metre yürüyüşte şampiyon oldu. Milli atlet, son 3 bin metrede ele geçirdiği birinciliği rakiplerine kaptırmadı ve kariyer derecesini olan 39:45.84 ile altın madalyaya ulaştı.

EN SON 2022'DE

Mazlum Demir, 2022 yılında Kolombiya'da yapılan Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya elde etmişti. 2025 Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda daha önce milli sporcu İsmail Nezir, gümüş madalya almıştı.