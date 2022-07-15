- Milli atlet Nagihan Karadere, '15 Temmuz Halk Koşusu'na katıldı

OSMANİYE - Kadirli Belediyesi tarafından düzenlenen '15 Temmuz Halk Koşusu', milli atlet Nagihan Karadere'nin katılımıyla gerçekleşti.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri çerçevesinde Kadirli Belediyesi tarafından '15 Temmuz Halk Koşusu' düzenlendi. Sülemiş Çamlığı içerisinde gerçekleşen koşuya onlarca sporcunun yanında milli atlet Nagihan Karadere de katıldı. Bin metrelik koşu sonunda dereceye giren sporculara ve Karadere'ye ödülleri Başkan Ömer Tarhan tarafından takdim edildi.

Koşu sonunda gazetecilere açıklama yapan Tarhan, "Gurumuz olan, Kadirlimizi başarı ile temsil eden milli atletimiz Nagihan Karadere'nin de katıldığı güzel bir halk koşusu oldu. Allah'ım bir daha bize böyle bir darbe yaşatmasın. İnşallah şer odaklarını milletimiz her zaman def edecektir. Koşumuza katılan herkese teşekkür ediyorum, dereceye giren sporcularımızı da kutluyorum" dedi.

Nagihan Karadere ise, "Memleketim Kadirli'deyim. Bugün 15 Temmuz halk koşusunu gerçekleştirdik. Bir milli atlet olarak burada olmaktan mutluluk duyuyorum. 15 Temmuz Demokrasi nöbetlerinde bir sporcu olarak il il gezdik. Vatanımıza sahip çıktık. Allah bir daha vatanımıza böyle bir gün yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Kadirlimizde böyle güzel bir etkinlikle 15 Temmuz'u yad ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki Kadirliliyim, bu gururu burada yaşıyorum" diye konuştu.