Milli Atlet Necati Er Yunanistan'da Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Milli Atlet Necati Er Yunanistan'da Altın Madalya Kazandı

Milli Atlet Necati Er Yunanistan\'da Altın Madalya Kazandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atlet Necati Er, Yunanistan'da düzenlenen 4. Alexandrino Meeting Atletizm Yarışı'nda üç adım atlamada 16.73 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı. Atletizm camiası, ENKA kulübünü, antrenörleri ve Necati Er'i tebrik ederek başarılar diledi.

09.05.2024 12:43
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Milli atlet Necati Er, Yunanistan'da düzenlenen özel yarışta altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Necati Er, 4. Alexandrino Meeting Atletizm Yarışı'na katıldı.

Necati Er, üç adım atlamada 16.73 metrelik derecesiyle altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Açıklamada, "Atletizm camiası adına kulübümüz ENKA'yı, sporcumuzun antrenörünü, milli takım antrenörleri ile milli sporcumuz Necati Er'i tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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