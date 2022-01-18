Milli atlet Ramil Guliyev, 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyaya inanıyor

Milli atlet Ramil Guliyev, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda istedikleri madalyayı kazanamadıklarını ama 2024 Paris Olimpiyatları'nda bunu elde edeceklerine inandığını söyledi.

Guliyev, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için düzenlediği "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu"nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Hilton Bomonti Otel'de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro'nun yanı sıra spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin yer aldığı geceye katılan milli sporcu, Tokyo'nun kendileri için değişik bir tecrübe olduğunu belirtti.

Tokyo'da madalya kazanmayı çok istediğini ancak başaramadığını dile getiren Ramil Guliyev, "Tokyo bizim için değişik bir tecrübeydi. Orada bir madalya kazanmayı çok istiyordum ama kısmet olmadı. Çok çalıştık olimpiyatlar için ama inşallah 2024'te biz bir daha şansımızı deneyeceğiz. Çok değişik oldu, güzel bir zaman geçti ama ekip olarak güzel başarılar da elde ettik." ifadelerini kullandı.

Milli sporcuların çok fazla organizasyon şansı bulamadığını aktaran tecrübeli sporcu, şunları kaydetti:

"Bizlerin bir araya gelmesi zor oluyor. Bütün sporcular yarışlara hazırlanıyor, kampları var ama güzel gece oldu. Güzel organizasyon umarım her şey güzel geçer. 2024 hazırlıklarımız iyi gidiyor. Olimpiyatlardan sonra yavaş yavaş toparlanmaya başlıyoruz. Bizim bu sene 2022 yılında çok yarışlarımız olacak. Dünya, Avrupa şampiyonaları, Akdeniz ve İslam oyunları hepsi bir seneye geldi. Buna göre hazırlanacağız."