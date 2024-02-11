Milli Atlet Şilan Ayyıldız, Boston College Yarışmasında Kadınlar 3000 Metrede Birinci Oldu - Son Dakika
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Milli Atlet Şilan Ayyıldız, Boston College Yarışmasında Kadınlar 3000 Metrede Birinci Oldu

Milli Atlet Şilan Ayyıldız, Boston College Yarışmasında Kadınlar 3000 Metrede Birinci Oldu

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre, Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki Boston College üniversitesinin düzenlediği yarışmada kadınlar 3000 metrede birinci oldu. Şilan, Eagle Elite Invitational etkinliğinde kadınlar 1 mil ve 3000 metre yarışlarına katıldı. Kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdiği 1 mil yarışında 4.30.38'lik derecesiyle 3'üncü sırayı aldı. 3000 metrede ise 8.56.60'lık zamanıyla birinci oldu.

11.02.2024 13:41
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Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'deki Boston College üniversitesinin düzenlediği yarışmada kadınlar 3000 metrede birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Şilan, Eagle Elite Invitational etkinliğinde kadınlar 1 mil ve 3000 metre yarışlarına katıldı.

Kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdiği 1 mil yarışında 4.30.38'lik derecesiyle 3'üncü sırayı alan Şilan, 3000 metrede ise 8.56.60'lık zamanıyla bitişe ilk sırada geldi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milli Atlet Şilan Ayyıldız, Boston College Yarışmasında Kadınlar 3000 Metrede Birinci Oldu - Son Dakika
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