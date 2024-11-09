Milli Atletler Balkan Kros'ta 12 Madalya Kazandı

Spor

Milli atletler, Romanya'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 12 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Compulung Moldevenesc kentinde yapılan organizasyonda milli atletler mücadele etti.

20 yaş altı kategorisinde kadınlarda Edibe Yağız, erkeklerde Ali Tunç, 23 yaş altı kadınlarda Urkuş Işık, erkeklerde Berke Emin Murathan, büyük kadınlarda ise Sümeyye Erol altın madalya elde etti.

Milli atletlerden Viyan Adar, Merve Karakaya, Gamze Bulut Duvar, Ayetullah Aslanhan gümüş; Kıyasettin Kara, İsmail Taşyürek ve Özlem Kaya Alıcı ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Milliler, Balkan Kros Şampiyonası'nda altı takım şampiyonluğu kazandı.