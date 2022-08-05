Milli badmintoncuların Avrupa Gençler Şampiyonası hazırlık kampı başladı - Son Dakika
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Milli badmintoncuların Avrupa Gençler Şampiyonası hazırlık kampı başladı

05.08.2022 11:12
Milli badmintoncuların Avrupa Gençler Şampiyonası hazırlık kampı başladı

Milli badmintoncular, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası için hazırlık kampına girdi.

Milli badmintoncular, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası için hazırlık kampına girdi.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada takım müsabakaları 18-22 Ağustos, ferdi müsabakalar ise 22-27 Ağustos tarihlerinde başkent Belgrad'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Gençler Şampiyonası öncesi Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başlayan kampa şu sporcular davet edildi:

Cansu Erçetin, Tuğçe Nur Korkmaz, Burak Mert Alkaya, Furkan Saraç, Arda Doğaç Atan, Nisanur Tuncer, Ravza Bodur, Bahar Sabancı, Miraç Kantar.

Millilerin kampı 15 Ağustos'ta sona erecek.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli badmintoncuların Avrupa Gençler Şampiyonası hazırlık kampı başladı - Son Dakika

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