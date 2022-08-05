Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada takım müsabakaları 18-22 Ağustos, ferdi müsabakalar ise 22-27 Ağustos tarihlerinde başkent Belgrad 'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Sırbistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli badmintoncuların Avrupa Gençler Şampiyonası hazırlık kampı başladı - Son Dakika

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