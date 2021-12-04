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Milli bilardocu Saygıner, Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika

Milli bilardocu Saygıner, Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı

04.12.2021 19:23
Milli bilardocu Saygıner, Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.

Federasyondan "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." açıklaması yapıldı.

Semih Saygıner, Dünya Kupası, Şampiyon, Mısır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli bilardocu Saygıner, Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı - Son Dakika Spor


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