Milli bilek güreşçi, bir haftada 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı - Son Dakika
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Milli bilek güreşçi, bir haftada 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı

06.04.2022 11:16
Milli bilek güreşçi, bir haftada 2 Türkiye şampiyonluğu kazandı

Şanlıurfa'da sağ eli engelli doğan ancak buna rağmen başladığı bilek güreşinde çok sayıda derece elde eden Abdulsamet Ocakoğlu (22), bir hafta arayla iki ayrı kategorideki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Şanlıurfa'da sağ eli engelli doğan ancak buna rağmen başladığı bilek güreşinde çok sayıda derece elde eden Abdulsamet Ocakoğlu (22), bir hafta arayla iki ayrı kategorideki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, yaklaşık 6 yıl önce ağabeyinin tavsiyesi üzerine başladığı bilek güreşinde kısa zamanda önemli başarılara imza attı.

Bilek güreşine başladıktan yaklaşık 2 ay sonra Türkiye Liselerarası Şampiyonası'nda ikinci olarak başarının kapısını aralayan Ocakoğlu, bugüne kadar Avrupa üçüncülüğü, dünya altıncılığı ve Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Ocakoğlu, mart ayında 1 hafta arayla düzenlenen Türkiye şampiyonalarında hem engellilerde hem de normal kategoride adını zirveye yazdırarak önemli bir başarıya imza attı.

"Şampiyonluklarla adımı duyuracağım"

Abdulsamet Ocakoğlu, AA muhabirine, önceleri herhangi bir bilgisinin olmadığı bilek güreşiyle abisinin tavsiyesiyle tanıştığını anlattı.

Bilek güreşinde yendiği abisinin, gücü karşısında şaşırdığını ifade eden Ocakoğlu, şöyle konuştu:

"Abim bana okulda öğretmenlerimle konuşmamı tavsiye etti. Okulda görüştüğüm beden eğitimi hocamız, benim bu sporu yapabileceğimi söyledi. Okulda çalışmalara başladım ve böylece spor hayatım başlamış oldu. Antrenmana başladıktan 2 ay sonra katıldığım ilk yarışmada, Türkiye Liselerarası Şampiyonası'nda 2'nci oldum. Daha sonra madalyalar devam etti. Her yıl çalışmalarımı arttırarak şampiyonluklarımı koruyorum. 12 Mart'ta Karabük'te düzenlenen Bedensel Engelliler Metin Türker Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda şampiyon olduktan 1 hafta sonra, Eskişehir'de düzenlenen 2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda bir kez daha şampiyon oldum. Yani bir hafta içinde hem engellilerde hem de normal kategoride Türkiye şampiyonu oldum. Mutluyum, gururluyum hedefim büyük. İnşallah böyle devam edeceğim ve şampiyonluklarla adımı duyuracağım."

Gelecek ay Romanya'da yapılacak Avrupa Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, daha önce kıl payıyla kaybettiği altın madalyayı bu kez boynuna geçirmek istediğini aktaran Ocakoğlu, "Ülkemi ve memleketimi temsil ederek bayağımızı dalgalandırmak, ailemi gururlandırmak istiyorum. İnşallah hedeflerimi gerçekleştirmek nasip olur. Hem engellilerde hem normal kategoride milli takım oyuncusu olarak çalışmalarım sürüyor. Her iki dalda da milli takımda olmanın tabii ki zorlukları var ama daha çok çalışarak bunu aşmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Yıldırım: "Abdulsamet'in geleceğinden çok umutluyuz"

Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, Abdulsamet Ocakoğlu'nun gelecek vadeden önemli bir sporcu olduğunu anlattı.

Abdulsamet'in aldığı madalyalar ve derecelerle kendisini kanıtladığını ifade eden Yıldırım, "Abdulsamet, çalışkan, azimli, Şanlıurfa'nın güzide sporcularından birisi. Milli takım oyuncusu olarak kentimizi gururla temsil ediyor. Abdulsamet'in geleceğinden çok umutluyuz ve önemli dereceler elde edeceğine inanıyoruz. Azimle hedefine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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