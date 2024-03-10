Milli Bilek Güreşi Sporcusu Burak Deniz, Madalyalarına Yenilerini Eklemek İstiyor

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Samsunlu 23 yaşındaki milli bilek güreşi sporcusu Burak Deniz, çalışmalarını madalyalarına yenilerini eklemek hedefiyle sürdürüyor.

Burak Deniz, 2018 yılında başladığı bilek güreşinde ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak milli takıma katılmaya hak kazandı.

Aradan geçen 6 yılda Türkiye şampiyonalarında gençler kategorisinde 9 altın, 3 gümüş, büyükler kategorisinde de 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Burak, Avrupa Şampiyonası'nda büyüklerde 1 gümüş, 2022'de Antalya'da düzenlenen 43. Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ise sağ ve sol kolda 2 altın madalya elde etti.

Milli sporcu, 2-12 Mayıs'ta Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve sonrasında düzenlenecek dünya şampiyonasında da yeni madalyalar elde etmeyi hedefliyor.

Burak Deniz, AA muhabirine, bilek güreşine lisedeki akranlarının hepsini yenmesiyle başladığını söyledi.

İnternetten bilek güreşi müsabakaları videoları izleyerek kendini geliştirdiğini aktaran Burak, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine tam anlamıyla başladığını belirtti.

Spora başladığı ilk sene Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini anlatan milli sporcu, bilek güreşini çok sevdiğini, haftada 4-5 gün 2 saat antrenman yaptığını vurguladı.

"İstiklal Marşı'mızı okutmak gurur verici"

Yeni başarılar elde etmek istediğinin altını çizen milli sporcu, "Dünya şampiyonu oldum ve üstüne daha da eklemek istiyorum. Daha çok büyüklerde dünya şampiyonluğu çünkü bu daha zor ve daha gurur verici. En başta Türk bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak, çok gurur verici bir şey. Bunu tekrar tekrar yaşamak istiyorum." diye konuştu.

Bilek güreşine daha fazla destek verilmesini istediğini dile getiren Burak, "Bu destek artarsa kesinlikle daha çok şampiyonluklar çıkacak. Çok yetenekli arkadaşlarım var. Çok yetenekli, alttan gelen sporcular var. Bu sporcuların da daha çok madalya, daha çok bayrağımızı dalgalandırma imkanları olacak." ifadelerini kullandı.