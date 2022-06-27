Dünyanın en prestijli engel atlama organizasyonları arasında yer alan Global Champions Tour kapsamında düzenlenen Paris Grand Prix'si, Fransa 'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. Yarışa milli sporcu Ömer Karaevli damga vurdu. Atı 'Avant' ile yarışta tüm rakiplerini eleyen Karaevli, birinciliğe ulaştı. Eyfel Kulesi önünde düzenlenen ödül töreninde madalyasını alan Karaevli, Paris'te İstiklal Marşı'nı okuttu.

Kaynak: DHA

Türkiye, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli binici Karaevli, Paris'teki yarışta altın madalyanın sahibi oldu - Son Dakika

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