Milli biniciler, Balkan Şampiyonası'nda ilk kez birincilik elde etti

Romanya'nın Buftea bölgesinde düzenlenen Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonası'nda milli biniciler ilk kez birincilik elde etti.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, " Burhan Kaya, Eray Çokal, Jülide Gültekin, İrem Kavraz ve Özge Savaştan oluşan milli takımımız, tarihinde ilk kez Balkan Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atıp, İstiklal Marşımızı dinletti. Şampiyonada ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza ve atlarını büyük başarıları için tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler." denildi.