Milli Bisikletçi Ahmet Örken, Çin'de Yarışta Birinci Oldu

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Milli bisikletçi Ahmet Örken, Çin'de yapılan Qinghai Lake Turu'nun 7. etabında birinci oldu.

Çin'de 7-14 Temmuz tarihleri arasında organize edilen Qinghai Lake Turu'nun 7. gününde Spor Toto Spor Kulübü'nde yer alan milli sporcu Ahmet Örken yarışı birinci olarak tamamladı. Türkiye Bisiklet Federasyonu, sosyal medya hesabından Ahmet Örken ile kulübü için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da, Ahmet Örken'in bu başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Pro Tur seviyesindeki yarışta bir Türk sporcusunun birinci olması ülkemiz adına en büyük başarılardan biridir. İnşallah başarılarımız artarak devam edecek. Planlı bir şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL