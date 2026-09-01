Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI dünya sıralamasında 3 bin 976 puanla ikinciliğe yükseldi

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Dayanıklılık Dünya Sıralaması'nda ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) pist bisikleti dayanıklılık dünya sıralamasında Ramazan Yılmaz, 3 bin 976 puanla bir basamak yükselerek dünya ikinciliğine yerleşti.

Sıralamanın zirvesinde 5 bin 171 puanla Alman sporcu Moritz Augenstein yer aldı.

Ramazan, elde ettiği dereceyle 14-18 Ekim tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılım hakkı kazandı.

21 yaşındaki milli sporcu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.