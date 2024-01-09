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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika
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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor

27 yaşındaki milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarısını taçlandırmak istediğini belirtti. Çakıroğlu, milli takım kampında yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor ve tek hedefinin altın madalya olduğunu vurguladı.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları\'nda altın madalya kazanmak istiyor
09.01.2024 - 10:16,
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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak başarısını taçlandırmak istiyor.

Polonya'da 21 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda finale kalan 27 yaşındaki Çakıroğlu, olimpiyat kotası aldı. Çakıroğlu, finalde karşılaştığı Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi 5-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Çakıroğlu, gözünü olimpiyat madalyasına dikti.

Çakıroğlu, milli takım kampında yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürüyor.

"Tek hedefimiz altın madalya"

Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda takım arkadaşlarını desteklemek için Kocaeli'nin Darıca ilçesine gelen Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat hazırlıklarının iyi yönde ilerlediğini söyledi.

Tokyo olimpiyatlarının ardından Türk kadın boksunun yükselişe geçtiğini aktaran Çakıroğlu, "Aktif olarak milli takım kampında antrenmanlarımız devam ediyor. Nisan ayında Paris Olimpiyatları öncesinde bir Avrupa şampiyonası olacak orada yarışarak şu an aslında formumuzu ve hangi durumda olduğumuzu kontrol etmek istiyoruz." diye konuştu.

Tokyo'ya göre daha tecrübeli ve sakin olduğunu, Paris'te altın madalya kazanarak kariyerine devam etmek istediğini dile getiren Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Paris için 4 vizemiz var. 6 sıklette olimpiyatlarda yarışıyor kadınlar. Son iki sıkletimiz, önümüzde iki eleme daha var. O iki elemede de o iki kiloyu tamamlayıp 6'da 6 tam sıklet gitmek istiyoruz. Bunu yapabilir miyiz? Çok da kolay bir şekilde yapabiliriz. Paris'e çok büyük umutlar besleyerek gidiyoruz. Bu sefer yarım kalan altını tamamlayacağız. Benim için çok heyecanlı bir süreç aslında. Tokyo biraz daha heyecanlı ve küçük olduğum bir süreçti. Üzerinden 3,5 yıl geçti, şu an tecrübe olarak çok daha iyi durumdayız. Orada altın madalya alıp kariyerimize o şekilde devam etmek istiyoruz."

Çakıroğlu, önceki turnuvalarda kaygılı olduğunu fakat şu anda motivasyonunun yüksek olduğunu anlatarak, "Arkanızda milyonlar sizi destekliyorsa kendinize daha çok inanıyorsunuz, yapabileceğinizin daha çok farkında oluyorsunuz. İnsanların desteklemesi ve favori olarak görmesi, benim için motivasyon kaynağı. O yüzden çok fazla stresli değilim. Tek hedefimiz altın madalya." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyor - Son Dakika


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