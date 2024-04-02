Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası bulunan milli boksör Gizem Özer, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını almayı hedefliyor.
Kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük, Akdeniz Oyunları'nda ise üçüncülüğü bulunan milli boksör, Polonya'da düzenlenen 2023 Avrupa Oyunları'nda bronz madalya kazanarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Sırbistan'da 14- 23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli sporcu, yumruklarını şampiyonadan altın madalya ile dönmek için sallıyor.
"Takım halinde de şampiyon olup döneceğiz"
Gizem Özer, AA muhabirine, 2017 yılından itibaren boks yaptığını söyledi.
Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Gizem, "Önümüzde Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Sabah akşam, haftanın 6 günü çok yoğun şekilde çalışıyorum. İnşallah güzel bir başarı sağlayacağımıza inanıyorum. Takım halinde de şampiyon olup döneceğiz." dedi.
Kariyerinde Avrupa'da dereceleri olduğunu anlatan Gizem, "Daha önce Avrupa şampiyonu olmadım. İnşallah katılacağım Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmak nasip olur." diye konuştu.
Olimpiyatlarla ilgili de görüşlerini aktaran Gizem, şunları kaydetti:
"Üzerimizde çok ağır bir yük var. Kişisel çıkarlarımız değil, ülke meselesi. Bunun için çalışıyoruz ve bunun bilincindeyiz. Orada ülkemiz için tüm savaşı vereceğiz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Avrupa Oyunları'nda kotamızı aldık. Her sıklette ilk 4'e veriyorlardı. Orada kotamı aldım. Kotalar halen alınmaya devam ediyor. Herkes olimpiyat için savaşıyor. Avrupa Oyunları'nda daha erken kota aldığım için biraz daha rahatım. Kotamı aldım, diğer rakiplerimi bekliyorum."
Son Dakika › Spor › Milli boksör Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor - Son Dakika
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın Afyonspor'a konuk olacak olan Altınordu, rakibini mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşıp orta sıralara yükselmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk yarısındaki müsabakayı ise Altınordu evinde 1-0 kaybetmişti.
TFF 2. Lig takımlarından Afyonspor, yarın Altınordu'yu kendi evinde konuk edecek. Hasan Erkin Şimşir yönetimindeki ekip, antrenmanlarla maça hazırlanıyor. Karşılaşma, Zafer Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak ve Fevzi Erdem Akbaş tarafından yönetilecek.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Göztepe maçı öncesi düzenlediği toplantıda hala şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, taraftarlara takımlarını destekleme çağrısı yaptı. Durul, takımın son haftalarda beklenen performansı gösterememesinin yönetimi derin şekilde üzdüğünü söyledi ve hala şampiyonluk şansı olduğuna inandığını dile getirdi. Ayrıca, Kocaelispor taraftarının genlerinde başarı içgüdüsü bulunduğunu vurgulayan Durul, Göztepe maçının birlik ve beraberliği pekiştirecek tarihi bir mücadele olacağını ifade etti.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-lacivertliler, dar alanda kısa pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Maç yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Atletizm Milli Takımı, Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'nın yapılacağı Antalya'da kamp yapıyor. Milli sporcular, 21 Nisan'da gerçekleştirilecek şampiyona için hazırlıklarını sürdürüyor. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nın ardından Kırgızistan'da yüksek rakım kampı yapan milli takım, ülkeye dönerek Antalya'da kampa girdi. Kampta 11 milli sporcu yer alıyor. Şampiyonaya 51 ülkeden 439 sporcu katılacak.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yarın oynanacak Göztepe maçının kendileri için dönüm noktası olacağını belirterek, taraftarlara çağrıda bulundu. Durul, 'Stada gelelim, 12. adam olarak oyuna dahil olalım. Arma aşkına, sevdamıza sahip çıkalım ve Kocaelispor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim' dedi.
Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu ve TFFHGD Afyon şubesi, kentteki termal bir otelde iftar yemeği düzenledi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu ve birçok spor yetkilisi ile birlikte birçok hakem ve gözlemci de yemeğe katıldı. Yemekte İbanoğlu, kentte olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Yemek sonrasında ise Hakem Akademisi tarafından Mart Ayı EPAK toplantısı gerçekleştirildi ve Hakemliği bırakan Mehmet Aydın ve İsmail Güleçyüze plaket verildi.
Düzce'de yeteneği keşfedilen otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisi sporunda ülke çapında başarılar elde ediyor. Öğretmenlerinin gayretleriyle motor becerilerini geliştiren Aksoy, Türkiye şampiyonalarında dereceler kazandı ve uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmek istiyor. Okulun desteğiyle yeteneklerini keşfeden özel bireylerin başarıları, hem onlara hem de topluma büyük gurur veriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?