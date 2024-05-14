Milli boksör Rabia Topuz, yılan tarafından ısırıldıktan sonra yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika
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Spor

Milli boksör Rabia Topuz, yılan tarafından ısırıldıktan sonra yoğun bakımdan çıktı

Milli boksör Rabia Topuz, yılan tarafından ısırıldıktan sonra yoğun bakımdan çıktı

Malatya'da antrenman yaparken yılan tarafından ısırılan milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıktı. Topuz, tedavisinin ardından dahiliye servisine alındı. Yoğun bakımda yılanın zehrine karşı panzehir verildi ve şu an daha iyi durumda olduğunu belirten Topuz, iyileşme sürecinin uzun olacağını söyledi. Olimpiyat hayali olan milli sporcu, öncelikli hedefinin dünya şampiyonası olduğunu ifade etti ve teşekkürlerini iletti.

14.05.2024 19:53
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Malatya'da kırsal bir mahallede antrenman yaparken yılan tarafından ısırılan 24 yaşındaki milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakımdan çıktı.

Milli sporcu, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından dahiliye servisine alındı.

Rabia Topuz, AA muhabirine, yoğun bakımdan çıktığını belirterek, "Şu an servisteyim. Bir şey olmazsa yarın Allah'ın izniyle taburcu olma durumum var. Maalesef antrenman sırasında bir talihsizlik yaşadım. Çok şükür o tehlikeyi atlattım. Yoğun bakımda yılanın zehrine karşı panzehir verildi. O panzehirle çok şükür daha iyi durumdayım." diye konuştu.

"İyileşme uzun sürecek"

Hemen ringlere dönemeyeceğini aktaran Rabia Topuz, "Biraz uzun sürecek, çünkü yılanın ısırdığı yer tam kas. Kası ısırdığı için biraz iyileşme durumu uzun sürecek. Ama inşallah ondan sonra daha iyi döneceğim." ifadelerini kullandı.

Her sporcunun hayalinin olimpiyatlar olduğunu dile getiren Rabia, şunları kaydetti:

"Benim de en büyük hayalim olimpiyatlar. Tabii bundan önce tamamlamam gereken bir Avrupa ve dünya şampiyonası var. Şu an odaklandığım, en istediğim şey dünya şampiyonası. Dünya şampiyonu olduğum zaman inşallah bir olimpiyat göreceğim."

Rabia Topuz, Türkiye Boks Federasyonuna, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Fenerbahçe Kulübüne, İnönü Üniversitesine ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Milli boksör, geçen hafta, Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisinde antrenman sırasında yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli boksör Rabia Topuz, yılan tarafından ısırıldıktan sonra yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika

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