Milli boksör Tevfik Akkaş, U-23 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyaya uzandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
50 kilogramda ringe çıkan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu. Hırvatistan'ın Porec kentinde kazandığı Avrupa ikinciliğiyle Aydın'ı gururlandıran Akkaş, Serhat Yığmatepe'ye teşekkür etti.
European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Aydın'ı gururlandırdı.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kilogram kategorisinde ülkemizi temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Avrupa ikincisi olarak Aydın'a büyük gurur yaşattı. Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcusu Tevfik Akkaş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Desteklerinden dolayı İl Müdürü Yığmatepe'ye teşekkür eden Tevfik Akkaş'a antrenörü Yavuz Kılıç da eşlik etti.
Kaynak: İHA
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