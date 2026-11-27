European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Aydın'ı gururlandırdı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen European Boxing U-23 Avrupa Boks Şampiyonası'nda 50 kilogram kategorisinde ülkemizi temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcusu Tevfik Akkaş, Avrupa ikincisi olarak Aydın'a büyük gurur yaşattı. Şampiyonayı gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcusu Tevfik Akkaş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe'yi ziyaret etti. Desteklerinden dolayı İl Müdürü Yığmatepe'ye teşekkür eden Tevfik Akkaş'a antrenörü Yavuz Kılıç da eşlik etti.