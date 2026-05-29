Milli Boksörler Olimpiyat İçin Hazırlanıyor

Milli boksörler Berfin Kabak ve Eda Nur Kılıçcı, olimpiyat madalyasına ulaşabilmek hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Eda Nur Kılıçcı'nın kariyerinde Türkiye'de bir altın ve 3 gümüş madalya ile uluslararası turnuvalarda bir ikincilik, Berfin Kabak'ın da Türkiye'de 6 altın madalya ile uluslararası organizasyonlarında 3 birinciliği bulunuyor.

Milli boksörler, bu yıl katılacakları Akdeniz Oyunları ve Avrupa şampiyonası ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılarak başarı elde etmek için Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Milli boksör Eda Nur Kılıçcı, AA muhabirine, boksa 12 yaşında 4 arkadaşıyla ailesinden gizli başladığını söyledi.

Eda Nur, "Daha sonra o dört kızdan sadece ben kaldım. Onlar bıraktı. Ardından milli takımlar, Türkiye şampiyonaları derken buradayım" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Eda Nur, 51 kiloda ringe çıktığını dile getirdi.

Bugüne kadar elde ettiği derecelerle ilgili bilgi veren Eda Nur, şunları kaydetti:

"Yılbaşından beri kamptayız. Sadece iki hafta kendi evimizde bulunduk. Dolu dolu geçiyor. Umarım madalyalarla da bitiririz. Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve diğer ablalarımız... Onlar bize öncülük etti. Biz de bu işi daha da yükselterek devam ettirmek istiyoruz. Çünkü onlardan sonra da gelecek bir nesil olduğunu biliyoruz. O yüzden hem kendimiz için hem de bizden sonrakiler için güzel ivme var. Umarım devam eder." dedi.

"Bireysel ve takım olarak iyi yoldayız"

Milli boksör Berfin Kabak ise boksa öz güven eksikliği nedeniyle 2019 yılında başladığını aktardı.

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisi Berfin, kariyerinde Türkiye şampiyonluklarının yanında İslam Oyunları ikinciliği ve uluslararası turnuvalarda şampiyonluklar bulunduğunu anlattı.

Azerbaycan'da bu yıl düzenlenen turnuvada altın, 63. Belgrad Winner Uluslararası Boks Turnuvası'nda ise gümüş madalya kazandığını dile getiren 24 yaşındaki 65 kilo sporcusu Berfin, "Ablalarımız bize ışık oluyor. Biz onların yolunda ilerliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Bireysel ve takım olarak iyi yoldayız. Kadın takımı olarak da iyi önderlerimiz var. Hedefim 2028 Olimpiyatları. Bunun için ilmek ilmek küçük dokunuşlarla ilerliyoruz." diye konuştu.