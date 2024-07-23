Milli Boksörler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarih Yazacak - Son Dakika
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Milli Boksörler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tarih Yazacak

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Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak tüm sporcuların tarih yazacağına inandığını söyledi. Bir diğer milli boksör Busenaz Sürmeneli ise vatandaşların kendileri için dualarını eksik etmemelerini istedi. Milli sporcular, İstanbul Havaalanı'nda yapılan törenle uğurlandı.

23.07.2024 18:35
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- Buse Naz Çakıroğlu: "100. yılda, 100. yıl takımı olarak 100 yıl sonra tekrar Paris'teyiz"

Busenaz Sürmeneli: "Vatandaşlarımız dualarını eksik etmesinler"

İSTANBUL - Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak tüm sporcuların tarih yazacağına inandığını söyledi. Bir diğer milli boksör Busenaz Sürmeneli ise vatandaşların kendileri için dualarını eksik etmemelerini istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda yarışacak milli sporcular, İstanbul Havaalanı'nda yapılan törenle uğurlandı. Milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Buse Naz Sürmeneli de burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Çakıroğlu, "Yaklaşık 3 yıldır bu anı bekliyorduk. Artık zamanı geldi çattı, gidiyoruz. Umarım sonu çok güzel olacak. 100. yılda, 100. yıl takımı olarak 100 yıl sonra tekrar Paris'teyiz. Bence bize şans getirecek. Umarım da sonu güzel olur. Her branşta yetenekli altın madalya alabilecek birçok takım arkadaşımız var. Bence bu sene tüm Türkiye olarak tarih yazacağız" ifadelerini kullandı.

Busenaz Sürmeneli: "Vatandaşlarımız dualarını eksik etmesinler"

Olimpiyatlara çok çalıştıklarını dile getiren Busenaz Sürmeneli de, " Tokyo'nun devamında da burada inşallah güzel sonuçlarla ülkemize dönmek istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıp, ringde dövüşüp, geri kalan da halkın duaları ile güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyoruz. Tüm Türkiye olarak hazırız. O yüzden bizden dualarını eksik etmesinler" şeklinde konuştu.

Milli Boksörler Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda Tarih Yazacak
Kaynak: İHA

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