Milli Boksörler Üst Tura Yükseldi

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporcular Nurselen Yalgettekin, Hatice Akbaş, Esmanur Lök ve Sema Çalışkan, bir üst tura yükseldi.

Niş kentindeki müsabakaların ikinci gününde ringe çıkan 4 milli boksör de ilk maçlarını kazandı.

Nurselen Yalgettekin (48 kilo), Afgan Tamana Ahmadi'yi, Hatice Akbaş (54 kilo), Kırgız Miraiida Tashpolotova'yı, Esmanur Lök (63 kilo), Belaruslu Ala Ivashkevich'i, Sema Çalışkan (70 kilo) da Meksikalı Darianne Olvera Hernandez'i yenerek tur atladı.

Şampiyona, 16 Mart Pazar günü sona erecek.