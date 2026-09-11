Milli cimnastikçiler İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda üç kategoride finale kaldı - Son Dakika
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Milli cimnastikçiler İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda üç kategoride finale kaldı

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İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcular tek kadınlar, trio ve çiftler kategorilerinde finale yükseldi. Ayşe Begüm Onbaşı tek kadınlarda 19.650, Yudum Atan, Selin Özermiş ve İlay Hamarat trio kategorisinde 18.950, Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş ise çiftlerde 18.900 puanla finalde yarışacak.

Milli sporcular, İspanya'da düzenlenen Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda tek kadınlar, trio ve çiftler kategorilerinde finale kaldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Pamplona kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular, elemelerde mücadele etti.

Tek kadınlar kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, 19.650 puanla 5. sırayı alarak finale yükseldi.

Trio kategorisinde Yudum Atan, Selin Özermiş ve İlay Hamarat, 18.950 puanla 8. sırada yer alarak finale kaldı.

Ayşe Begüm Onbaşı ile Can Derviş ise çiftler kategorisinde 18.900 puanla 5. sırayı elde ederek finalde yarışma hakkı kazandı.

Şampiyona, yarın yapılacak final yarışmalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milli cimnastikçiler İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda üç kategoride finale kaldı - Son Dakika
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