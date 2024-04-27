Milli Eskrimci Enver Yıldırım Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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Milli Eskrimci Enver Yıldırım Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı

Milli eskrimci Enver Yıldırım, Lüksemburg Differdange'da düzenlenen Avrupa Eskrim Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde birinci olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı. Yıldırım, İsrailli, İspanyol ve Rumen rakiplerini yenerek tarihe adını yazdırdı. Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Enver Yıldırım'ın bu büyük başarısını kutladı.

27.04.2024 20:36
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Milli eskrimci Enver Yıldırım Lüksemburg Differdange'da iki gündür devam eden Avrupa Eskrim Olimpiyat Kalifikasyon Turnuvası'nda erkekler kılıç kategorisinde birinci olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Organizasyonda sırasıyla İsrailli David Frumgarzts15-10, İspanyol Santiago Madrigal'i 15-12 ve finalde Rumen sporcu Iulian Teodosiu'yu 15-11 yenen milli sporcu Paris vizesini aldı. Yıldırım, eskrim tarihinde erkekler kılıçta kota alarak Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan ilk eskrimci olarak bir ilke imza attı; tarihe adını yazdırdı.

Organizasyonu Lüksemburg'da takip eden Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Prof. Dr. Murat Atalı, Enver'in bu büyük başarı ve mutluluğunu paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Murat Atalı, Lüksemburg, Türkiye, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Eskrimci Enver Yıldırım Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eskrimci Enver Yıldırım Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı - Son Dakika
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