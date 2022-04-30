Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıktı - Son Dakika
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Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıktı

30.04.2022 13:53
Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıktı

Milli eskrimciler, Almanya ve Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele etti.

Milli eskrimciler, Almanya ve Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında mücadele etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'da Baden şehrinde büyük kadınlar flörede piste çıkan İrem Karamete, mücadelesini 36. sırada tamamlarken, Alisa İsbir 97'nci, Lal Ertün ise 119'uncu oldu.

Bulgaristan Filibe kentindeki organizasyonda ise büyük erkekler flörede Martino Minuto 87'nci, Alp Eyüpoğlu 148'inci, Baha Baykal Çetinel ise 180'inci sırada yer aldı.

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Dünya Kupası, Bulgaristan, Almanya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıktı - Son Dakika


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