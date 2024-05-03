Milli eskrimciler Güney Kore\'de mücadele edecek

Milli eskrimciler Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, Güney Kore'de yarın başlayacak Kılıç Grand Prix'sinde mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-6 Mayıs tarihlerinde başkent Seul'de düzenlenecek.
Organizasyonda yarın erkeklerde, 5 Mayıs Pazar günü ise kadınlarda ön eleme karşılaşmaları yapılacak.
Ana tablo karşılaşmaları ise son gün gerçekleştirilecek.
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