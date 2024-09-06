Furkan ve Uras İran'da Madalya Peşinde

Milli eskrimciler Furkan Yaman ve Uras Macit, İran'da 2024-2025 sezonunun ilk uluslararası turnuvasında madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eskrimde sezonun ilk uluslararası organizasyonu Satellite Turnuvası, yarın İran'ın Urmiye şehrinde başlayacak.
Erkekler kılıç kategorisinde ay-yıldızlı eskrimciler Furkan Yaman ve Uras Macit'in madalya için ter dökeceği turnuva, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.
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