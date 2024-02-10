Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Peru'daki Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı - Son Dakika
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Spor

Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Peru'daki Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı

Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Peru\'daki Kılıç Dünya Kupası\'nda ana tabloya kaldı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Lima'da düzenlenen Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda ön eleme turunu başarıyla tamamlayarak ana tabloya katılmaya hak kazandı. Ünlüdağ son 64'te Fransa'dan Sarah Noutcha ile, Erbil ise Azerbaycan'dan Sevil Bunyatova ile karşılaşacak.

10.02.2024 09:39
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Milli eskrimci Nisanur Erbil ile Deniz Selin Ünlüdağ, Peru'daki Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Lima'daki Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, ön eleme turunda 6'da 6 yaparak isimlerini ana tabloya yazdırdı.

Organizasyonda son 64'te mücadele edecek Deniz Selin Ünlüdağ, Fransa'dan Sarah Noutcha ile Nisanur Erbil ise Azerbaycan'dan Sevil Bunyatova ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Deniz Selin Ünlüdağ, Erbil, Lima, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Peru'daki Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Deniz Selin Ünlüdağ, Peru'daki Kılıç Dünya Kupası'nda ana tabloya kaldı - Son Dakika
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