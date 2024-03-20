Milli eskrimciler uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek

Milli eskrimciler, 21-25 Mart tarihlerinde Polonya, Macaristan ve Gürcistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde yarın başlayacak 46. Uluslararası Çocuk Eskrim Turnuvası'nda epe, flöre ve kılıç branşlarında 15 yaş altı 36'sı erkek toplam 59 sporcu kürsü mücadelesi verecek.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 22-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek erkekler kılıç dünya kupasında Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli, Arda Tanerler, Furkan Yaman ve Enver Yıldırım, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te aynı tarihlerde ise erkekler epe kategorisinde Ali Ege Say piste çıkacak.
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Adana'da bir grup kadın, evlerinin altındaki spor salonundan gelen müzik sesi ve sporcuların giyiminden rahatsızlık duyarak çöp döktü. Kadınlar, 'Ramazanda edepsizlik yapmayın' diyerek tepkilerini gösterdi. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi ve taraflar polis merkezine giderek karşılıklı şikayetçi oldu.
Bilecikli sporcu Buğlem Heybetoğlu, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Judo Küçükler Grup Müsabakası'nda rakiplerini yenerek 57 kilogramda şampiyon oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik etti.
Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra Trabzon Adliyesi'ne götürülen şüpheliler arasında maçtan sonra sahaya ilk atlayan kişi de bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha önce yaptığı açıklamada sahaya giren 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini ve 12 kişinin gözaltında olduğunu belirtmişti. Fenerbahçe ise futbolcularla ilgili bir soruşturma olmadığını açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği bildirildi. TFF Hukuk Kurulu, olaylı maçın soruşturmasını derinleştirmiş ve detaylı incelemenin ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkleri açıklayacak. Fenerbahçe ise Olağanüstü Genel Kurul düzenleme kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti.
Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'a giderek 'Oceans Seven' parkurlarından biri olan Cook Boğazı geçişine başladı. Türkoğlu, TSİ 09.00 sularında suya girerek 27 kilometrelik zorlu parkuru karanlıkta geçmeye çalışıyor. Daha önce Manş Denizi ve Kuzey Kanalı'nı geçen Türkoğlu, 'İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu' ünvanını almıştı.
Yuvacıkspor Başkanı Fatih Kurtoğlu, ekonomik zorluklar nedeniyle eşinin ve kız kardeşinin bileziklerini satarak futbolcuların maaşlarını ödedi. Ayrıca, 16 yıl boyunca teknik direktörlük yaptığı kulübü için motosikletini de satışa çıkardı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir grup kadın, rahatsız oldukları spor salonuna gelerek çöp döktü. Olayın ardından spor salonu sahibi ve kadınlar arasında tartışma çıktı. İş yeri sahibi dava açacağını belirtirken, kadınların umursamaz tavırları dikkat çekti.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Trabzon'da düzenlenen TÜSF Üniversiteler Ligi Atıcılık Türkiye Şampiyonası'nda bireysel müsabakalarda gümüş madalya, takım müsabakalarında ise ikincilik kupası kazandı.
Down sendromlu milli sporcu Furkan Recep Aygar, yüzme sporunda 200'e yakın altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonluğu elde etti. Aygar'ın şimdiki hedefi ise Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı okutmak. Furkan Aygar, pandemi nedeniyle antrenmanlara ara vermiş olsa da tekrar çalışmalara başlayarak yeni şampiyonluklar için hazırlıklarını sürdürüyor. Anne ve baba Aygar, özel çocukların sporla tanışmasının önemini vurgulayarak, Furkan'ın azmi ve başarılarıyla toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor.
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