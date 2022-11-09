A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının geniş kadrosunda büyük bir sürpriz olacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre,17 yaşındaki Arda Güler ile bir süredir Milli Takım'dan uzak kalan Emre Mor, A Milli Takımı'nın geniş oyuncu havuzuna alındı. İki futbolcunun yanı sıra Torino forması giyen Emirhan İlkhan'da kadroya dahil edildi.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 16 Kasım'da İskoçya, 19 Kasım'da ise Çekya ile mücadele edecek. Diyarbakır ve Gaziantep'te oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosu 10 Kasım Perşembe günü açıklanacak.
Son Dakika › Spor › Stefan Kuntz'dan milli takıma gençlik aşısı! Arda Güler, Emirhan İlkhan ve Emre Mor kadroya dahil ediliyor - Son Dakika