Stefan Kuntz, Doğan Alemdar tercihini soran muhabire sert çıktı: Seviyesi yüksek Fransa Ligi'nde kaç maç yaptığını biliyor musun? - Son Dakika
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Stefan Kuntz, Doğan Alemdar tercihini soran muhabire sert çıktı: Seviyesi yüksek Fransa Ligi'nde kaç maç yaptığını biliyor musun?

20.11.2022 00:38

A Milli Futbol Takımı'nın hocası Stefan Kuntz, Çekya karşısında hatalı gol yiyen Doğan Alemdar'ın tercih edilmesiyle ilgili soruya sert yanıt verdi. Kuntz, soruyu soran muhabire dönerek, "Seviyesi yüksek Fransa Ligi'nde Doğan'ın kaç maça çıktığını biliyor musunuz? 2002 doğumlu yetenekli bir kaleci ve bu şansı hak etti" diyerek basın toplantısında soğuk rüzgarlar estirdi.

A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ve Çekya maçlarını galibiyetle tamamladı. Hazırlık maçlarında 2'de 2 yapan Türkiye, önümüzdeki süreç için ışık verdi.

TERCİHLER TARTIŞILDI

Stefan Kuntz'a iki maçtan sonra da en çok yaptığı tercihlerle ilgili soru yöneltildi. Son olarak Doğan Alemdar tercihi sorulan Kuntz, keyifli görüntüsünden uzaklaştı.

"KAÇ MAÇ YAPTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?"

Kuntz, Doğan Alemdar tercihiyle ilgili gelen soruya sert bir ifadeyle, "Seviyesi yüksek Fransa Ligi'nde Doğan'ın kaç maç yaptığını biliyor musunuz? Elimizde yetenekli bir kaleci var 2002 doğumlu. Fransa Ligi'nde 25 maça çıkmış, şansı haketti. Belirli bir bölgede iyi bir performans göstermiş birisi varsa onu kadroya katmak yerine elimde genç yetenek varsa onu kazandırırım. Faroe Adaları maçından sonra güçlü bir şekilde geri döndük. Doğan da bu maçtan sonra güçlü geri dönecek" cevabını verdi.

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Son Dakika Spor Stefan Kuntz, Doğan Alemdar tercihini soran muhabire sert çıktı: Seviyesi yüksek Fransa Ligi'nde kaç maç yaptığını biliyor musun? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz, Doğan Alemdar tercihini soran muhabire sert çıktı: Seviyesi yüksek Fransa Ligi'nde kaç maç yaptığını biliyor musun? - Son Dakika
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