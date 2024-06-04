Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Ozan Kabak sakatlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Ozan Kabak sakatlandı

Milli Futbol Takımı\'nın savunma oyuncusu Ozan Kabak sakatlandı

Milli futbol takımının savunma oyuncusu Ozan Kabak, İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Kabak, mücadelenin 38. dakikasında sakatlanarak sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu, Kabak'ın muayene ve tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğünü açıkladı. Müsabakada Kabak'ın yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

04.06.2024 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Ozan Kabak, İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Milli futbolcu, Bologna'da yapılan mücadelenin 38. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. Dizini tutan Ozan'a ilk müdahale saha içinde sağlık ekibi tarafından yapıldı. Milli futbolcu daha sonra sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kabak'ın muayene ve tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğünü, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını açıkladı.

Milli futbolcular ile İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, sedyeyle oyun alanından çıkartılırken Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müsabakada Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, İtalya, Futbol, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Ozan Kabak sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:06 İspanya, İrlanda ve Norveç’in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin devletini resmen tanıdı
23:05 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeni fotoğrafı ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı
20:51 Milyar dolarlık katliam anlaşması İsrail, ABD’den F-35 savaş uçağı alacak Milyar dolarlık katliam anlaşması! İsrail, ABD'den F-35 savaş uçağı alacak
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kamu çalışanlarının Kurban Bayramı tatili belli oldu
18:58 Cumhurbaşkanlığı’ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı’nın yetkileri iptal edilmedi Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM kararları sonrası ilk yorum: Cumhurbaşkanı'nın yetkileri iptal edilmedi
23:11 Sahayı sedyeyle terk etti A Milli Takım’da sakatlık şoku Sahayı sedyeyle terk etti! A Milli Takım'da sakatlık şoku
22:59 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a rest çekti: Bir tanesini ispat etsin, beni bir daha görmeyeceksiniz
22:43 Icardi’den duygusal paylaşım Erden Timur’a bu sözlerle veda etti Icardi'den duygusal paylaşım! Erden Timur'a bu sözlerle veda etti
21:43 Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor Çalıştıracağı takıma çok şaşıracaksınız! Mehmet Topal, teknik direktörlüğe başlıyor
21:36 Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 00:04:15. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncusu Ozan Kabak sakatlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement