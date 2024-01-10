 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın Vefatının 2. Yılında Anma - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın Vefatının 2. Yılında Anma

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 2. yılında anılıyor. Çalık'ın futbol kariyeri ve milli takım performansıyla ilgili bilgiler verilirken, takım arkadaşlarının ve futbol camiasının onun hakkında yaptığı paylaşımlara da yer veriliyor. Ayrıca, Trendyol Süper Lig'de oynanan bir maçta Ahmet Çalık'ın anısına yapılan bir jest de haberde yer alıyor.

Milli Futbolcu Ahmet Çalık\'ın Vefatının 2. Yılında Anma
10.01.2024 - 11:10,
Abone Ol

Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, vefatının 2. yılında anılıyor.

26 Şubat 1994'te Ankara'da doğan Ahmet Çalık, futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı.

Gençlerbirliği A takım formasını ilk kez 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında giyen Çalık, bu karşılaşmadaki başarılı performansıyla dikkati çekti.

Altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübünde genç yaşta kaptanlık görevini üstlenen Çalık, kırmızı-siyahlı takımla 118 maçta görev yaptı.

Galatasaray dönemi

Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla A Milli Takım'a davet edilen savunma oyuncusu Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da 3,5 sezon görev yapan Çalık, 56 maçta süre aldı. Çalık, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra TÜMOSAN Konyaspor ile anlaştı.

Stoper bölgesinde görev yapan Çalık, 2020-2021 sezonundan itibaren Konyaspor adına mücadele etti.

Gençlerbirliği, Galatasaray ve Konyaspor takımlarıyla Süper Lig'de 192 maça çıkan Çalık, 6 gol attı. Milli oyuncu, üç kulüple tüm kulvarda ise 225 maçta görev yaptı.

Milli takım kariyeri

16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Türkiye'nin Moldova'yı 3-1 yendiği özel maçta gol sevinci de yaşadı.

Trafik kazasında hayatını kaybetti

Ahmet Çalık, 11 Ocak 2022'de Konya'dan Ankara'ya dönerken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Çalık'ın kullandığı otomobil, Ankara- Niğde otoyolunda seyir halindeyken, Gölbaşı Hacılar mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Futbol camiasında beyefendi kimliğiyle tanınan Çalık, 27 yaşında hayatını kaybetti. Çalık'ın vefatı futbolseverleri derinden üzdü.

Futbol camiasının sevilen isimlerinden Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası takım arkadaşları, sosyal medya hesaplarından futbolcunun yardımsever kişiliği ve düzgün karakteriyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun kalan haftaları da "Ahmet Çalık Sezonu" olarak oynatıldı.

Abdülkerim Bardakcı golünde Ahmet Çalık'ı andı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanan maçta Ahmet Çalık unutulmadı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, attığı golden sonra iki ekibin de formasını giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu tişörtü kaldırdı.

Ahmet Çalık'ın Konyaspor'dan takım arkadaşı olan Abdülkerim, Galatasaray ile geçen sezon yaşadığı şampiyonlukta kutlama programında sahneye Çalık'ın formasıyla çıkmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Takım, Futbol, Ankara, Milli Takım, Süper Lig, Trafik Kazaları, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın Vefatının 2. Yılında Anma - Son Dakika


11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44
Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:35
Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında 'acil durum' ilan edecek Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:34
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu

Son Dakika
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
10:35 Peru yönetimi, Ekvador'da yaşanan çete olayları nedeniyle kuzey sınırında "acil durum" ilan edecek
10:27 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
10:14 Kalça ameliyatı olmak için Türkiye'ye gelen İngiliz kadın, operasyonun ardından hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 12:56:16. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Futbolcu Ahmet Çalık'ın Vefatının 2. Yılında Anma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement