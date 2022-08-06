Burak Yılmaz, yeni takımında golle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Burak Yılmaz, yeni takımında golle başladı

06.08.2022 19:42
Burak Yılmaz, yeni takımında golle başladı

Milli futbolcu Burak Yılmaz, yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk lig maçında gol atmayı başardı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk lig maçında gol atmayı başardı.

Hollanda Eredivisie Ligi 2022-2023 sezonu başladı. Son şampiyon Ajax, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın takımı Fortuna Sittard deplasmanına çıktı. Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den, Fortuna Sittard takımına transfer olan Burak Yılmaz, ilk lig maçında 66. dakikada oyuna girdi. Milli futbolcu 87. dakikada ise golle tanışırken, takımının 2. golünü kaydetti. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 37 yaşındaki milli futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Karşılaşma sonunda Ajax sahadan 3-2 galip ayrılırken, Fortuna Sittard takımı sezona mağlubiyetle başlamış oldu. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
PSG, Lille'den Renato Sanches'i transfer etti PSG, Lille'den Renato Sanches'i transfer etti
Kaynak: İHA

Burak Yılmaz, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, yeni takımında golle başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:25 Sessizliğini koruyan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi sosyal medyadan paylaştı!
19:22 Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, Southampton'ı 4-1 yendi
18:43 Premier Lig'in ilk haftasında Liverpool, deplasmanda Fulham ile berabere kaldı!
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Meral Akşener'in uyuşturucuyla ilgili sözlerine cevap: Bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur
18:22 Dev piton, köpeğin etrafını sararak esir aldı! İşte dehşete düşüren o görüntüler
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 19:42:38. #1.11#
SON DAKİKA: Burak Yılmaz, yeni takımında golle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement