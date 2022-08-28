Milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası hayatını kaybetti

28.08.2022 12:07
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası hayatını kaybetti

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası Hakkı Tufan (66) tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın diyaliz hastası amcası Hakkı Tufan (66) tedavi olduğu hastanede hayatını kaybetti.

İngiltere Championship takımlarından Hull City'de forma giyen milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası emekli imam Hakkı Tufan, tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde önceki gün hayatını kaybetti. Uzun süredir diyaliz ve şeker hastalığına bağlı tedavi gördüğü öğrenilen Hakkı Tufan'ın böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Hakkı Tufan, dün Harmancık ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından aile mezarlığında toprağa verilirken, cenaze törenine milli futbolcu Ozan Tufan katılamadı. Öte yandan evli ve 3 çocuk babası olan Tufan'ın kızı Merve'nin önümüzdeki hafta düğününün olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Ozan Tufan, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli futbolcu Ozan Tufan'ın amcası hayatını kaybetti - Son Dakika

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