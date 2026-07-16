Juventus, Zeki Çelik'i transfer etti - Son Dakika
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Juventus, Zeki Çelik'i transfer etti

16.07.2026 22:57
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İtalya Serie A ekibi Juventus, milli oyuncu Zeki Çelik ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 29 yaşındaki sağ bek, daha önce Roma, Lille, İstanbulspor ve Bursaspor altyapısında forma giydi. Zeki Çelik, Roma'ya veda mesajı yayımladı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, milli oyuncu Zeki Çelik'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak 2018-2022 yıllarında Roma'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bursaspor altyapısından yetişen Zeki Çelik, profesyonel kariyerinde sırasıyla Karacabey Belediyespor, İstanbulspor, Lille ve Roma'da görev yaptı.

Milli oyuncu, 2020-2021 sezonunda Fransa ekibi Lille ile ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Milli futbolcu, Roma için veda mesajı yayımladı

Zeki Çelik, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sözleşmesinin sona erdiği Roma'ya veda etti.

Tarif edilmesi zor duygular içinde olduğunu belirten 29 yaşındaki sağ bek, şu ifadeleri kullandı:

"Roma formasını giymek, benim için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün beni hem futbolcu hem de insan olarak geliştirdi. Teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, sportif direktörlerimize ve teknik ekibimizin her bir üyesine teşekkür etmek istiyorum. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Roma'ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyor ve hak ettiği tüm başarılara ulaşmasını umut ediyorum."

Kaynak: AA

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