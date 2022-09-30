Milli genç judocular, Balkan Şampiyonası için Karadağ'a gitti - Son Dakika
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Milli genç judocular, Balkan Şampiyonası için Karadağ'a gitti

30.09.2022 11:04
Milli genç judocular, Balkan Şampiyonası için Karadağ'a gitti

Milli genç judocular, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Milli genç judocular, Karadağ'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgoritsa kentinde hafta sonu düzenlenecek şampiyonada 11 kadın, 10 erkek milli sporcu tatamiye çıkacak.

Milli takım kafilesinin kara yoluyla Podgoritsa'ya giderken, şampiyonada madalya mücadelesi yapacak judocular ve maç programı ise şöyle:

Yarın:

Kadınlar: 48 kiloda Çağla Serdar, Hilal Sema Birinci, 52 kiloda Gökçe Güneş, Hümeyra Şeras, 57 kiloda Helin Kaydu, Reyhan Oğuz, 63 kiloda Aleyna Tutuş, Şeyda Nur Aydın.

Erkekler: 60 kiloda Azmi Kocabey, 66 kiloda Sedat Durmuş, Ali Taha Öğütçü, 73 kiloda Hidayet Adıyaman, Mücahit Er, 81 kiloda İbrahim Melih Şahin, Enes Pınar.

2 Ekim Pazar:

Kadınlar: 70 kiloda Selin Hüseyinoğlu, Ceylan Kocabey, +78 kiloda Duygu Dirgen.

Erkekler: 100 kiloda Cihan Ayberk Tiyek, +100 kiloda Umut Utku Turanlı, Mehmet Alp Seçilmiş.

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Kaynak: AA

Karadağ, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli genç judocular, Balkan Şampiyonası için Karadağ'a gitti - Son Dakika

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