Milli genç judocular, Balkan Şampiyonası için Karadağ'a gitti

Milli takım kafilesinin kara yoluyla Podgoritsa'ya giderken, şampiyonada madalya mücadelesi yapacak judocular ve maç programı ise şöyle:

Milli genç judocular, Karadağ 'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılmak üzere bu ülkeye gitti.

Kaynak: AA

Karadağ, Aydın, Spor, Son Dakika

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