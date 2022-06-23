Milli golfçü Mehmet Kazan Çekya'da şampiyon oldu - Son Dakika
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Milli golfçü Mehmet Kazan Çekya'da şampiyon oldu

23.06.2022 21:22
Milli golfçü Mehmet Kazan Çekya'da şampiyon oldu

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği Czech Disabled Golf Masters 2022'de milli golfçü Mehmet Kazan şampiyon oldu.

Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) organize ettiği Czech Disabled Golf Masters 2022'de milli golfçü Mehmet Kazan şampiyon oldu..

Çekya'da yer alan Golf Resort Black Bridge'de düzenlenen Czech Disabled Golf Masters turnuvasına Çekya, Slovakya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Almanya, İtalya, Slovenya, Avusturya, Dominik Cumhuriyeti ve ülkemizden toplam 67 sporcu sahaya çıktı. Organizasyonda, TGF Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç önderliğinde; Türkiye'yi, Engelli Golf Milli Takımı sporcularından Ahmet Özyazıcı ve Mehmet Kazan temsil etti.

Oynanan müsabakaların final raundunun sonunda Mehmet Kazan, mücadele ettiği gross strokeplay 1 kategorisinde toplamda 147 (+1) gross skor oynadı. Hollandalı golfçü Daphne Van Houten da aynı skora ulaşınca aralarında play off maçı yapıldı. 5 kez tekrarlanan play off çukuru sonunda rakibini geride bırakan Kazan, Czech Disabled Golf Masters 2022'nin şampiyonu oldu. Kazan, mücadele ettiği nett strokeplay 1 kategorisinde toplamda 143 net skorla oynayarak bu kategoride de birincilik kupası elde etti. Ayrıca, Best Leg Men kategorisinde de birinci olarak toplamda dört kupayla Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etti.

Milli sporcu Ahmet Özyazıcı ise mücadele ettiği gross strokeplay 3 kategorisinde toplamda 175 (+31) gross skorla ikinci oldu. Özyazıcı, net strokeplay 3 kategorisinde de toplamda 143 net skorla yine ikinci olarak, elde ettiği bu başarılarla iki kupayla turnuvayı tamamladı. - İSTANBUL

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Son dakika haberleri: Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da günü lider tamamladı Son dakika haberleri: Milli golfçü Mehmet Kazan, Çekya'da günü lider tamamladı
Kaynak: İHA

Mehmet Kazan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli golfçü Mehmet Kazan Çekya'da şampiyon oldu - Son Dakika

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