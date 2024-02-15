Milli güreşçi Başak Duman Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Milli güreşçi Başak Duman Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli güreşçi Başak Duman Türkiye Şampiyonası\'na hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ve Milli Takım Sporcusu Başak Duman, Afyonkarahisar'da yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

15.02.2024 18:36  Güncelleme: 18:45
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü ve Milli Takım Sporcusu Başak Duman, Afyonkarahisar'da yapılacak Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanlarını güreş antrenörü İbrahim Karaboğa nezaretinde Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren Başak Duman, şampiyonaya hazırlanıyor. Şampiyona öncesinde destekleri nedeniyle Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür eden Başak Duman'ın katılacağı Türkiye Şampiyonası, U17 ve U20 kategorilerindeki kadınlar ile U17 erkekler kategorisindeki genç sporcuların mücadelesine sahne olacak. Şampiyona, 17-20 Şubat tarihleri arasında ilk etap maçlarıyla başlayacak ve 21-26 Şubat tarihleri arasında ikinci etap maçlarıyla devam edecek. Tüm karşılaşmalar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Diğer yandan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün güreş branşındaki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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