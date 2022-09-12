Milli güreşçi Burhan Akbudak: Her gün hayalini kurdum, sonunda başardım - Son Dakika
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Milli güreşçi Burhan Akbudak: Her gün hayalini kurdum, sonunda başardım

12.09.2022 21:38
Milli güreşçi Burhan Akbudak: Her gün hayalini kurdum, sonunda başardım

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burhan Akbudak, "Her gün hayalini kurdum. Günüm bütün çoğunluğunu bugünü hayal ederek geçirdim. Sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun" dedi.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Burhan Akbudak, "Her gün hayalini kurdum. Günüm bütün çoğunluğunu bugünü hayal ederek geçirdim. Sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun" dedi.

Milli güreşçi Burhan Akbudak, Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 82 kiloda Özbek rakibi Jalgasbay Berdimuratov'u 7-6 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burhan Akbudak, "Dün söylediğim gibi her şey bitmedi. Yarım kalan bir şey vardı. Geçen yıl dünya ikincisi olmuştum. Şampiyon olup, kemeri almak istiyordum. İkinci olduğum günden bugüne hocam bana, 'Her gün hayal et' demişti. Onun her gün hayalini kurdum. Günün büyük çoğunluğunu bugünü hayal ederek geçirdim. Sonunda başardım. Allah'a şükürler olsun. Maça çıkmadan önce rakibimin teknik bir sporcu olduğunu biliyordum. Daha önce da maçım vardı. Şundan emindim, o kadar inanmıştım: Ne kadar geride olursam olayım maç bitmediği sürece o maçı her zaman kafamda kurdum. Çevireceğime inanıyordum ve sonunda da çevirdim" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli güreşçi Burhan Akbudak: Her gün hayalini kurdum, sonunda başardım - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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