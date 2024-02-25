Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu: Olimpiyat şampiyonluğunu alıp yeni bir tarih yazmak istiyoruz

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, "Olimpiyat şampiyonluğunu alıp, yeni bir tarih yazmak ülkemize bunu kazandırmak istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kadının gücünü, Türkün gücünü tüm dünyaya göstermek için çalışıyoruz" dedi.
Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yalova Çiftlikköy Belediyespor güreşçisi Buse Tosun Çavuşoğlu, geride kalan şampiyonayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Şampiyonaya takım olarak çok iyi bir şekilde hazırlandıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Gerçekten de hedefimize ulaştık diyebiliriz. Kadınlar güreş tarihinde 3 altın madalya ile dönen tarihimizde öyle bir başarı yok. Buna imza attık. 68 kiloda ben ülkeme Avrupa şampiyonluğu, 72 kiloda Nesrin Baş, 76 kilogramda Yasemin Adalar Yiğit'ten sonra 3 altınla evimize döndük. Yanında Evin Demirhan Yavuz biliyorsunuz gümüş madalyayla, Zeynep Yetkin de bronz madalya ile ülkemize döndü. Gerçekten kadın güreşi tarihinde ilklere imza attık. Biz 2022 yılında takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştık. Bu sene çok küçük bir farkla Ukrayna'nın ardında kalıp ikincilik kürsüsünde yer aldık" dedi.
"Sadece olimpiyat altın madalyamız eksik"
2024 Paris Olimpiyatları'na odaklandıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Gayemiz bütün çalışmalarımız bu yönde. Takımıma arkadaşlarıma güveniyorum. Genç arkadaşlarımız var. 18 yaşında A milli Takım'da güreşen arkadaşım oldu. Gerçekten bu demek oluyor ki, bundan 3-4 sene sonra yeni Avrupa şampiyonları, yeni dünya şampiyonları ortaya çıkacak. İnşallah en iyi şekilde kadın güreşini temsil etmeye devam edeceğiz. Takımıma, milli takım hocalarına, herkese çok güveniyorum ve teşekkür ediyorum. Şimdi olimpiyatlarda kadın güreş tarihinde alınmamış bir altın madalyamız var. 2020 yılında Yasemin Adar Yiğit kadın güreşi tarihinde ilk kez bir bronz madalya alarak tarihe geçti. Kadın güreşinin şu anda Avrupa, dünya şampiyonaları, U23'te, yıldızlarda, gençlerde alınmamış madalyası kalmadı. Sadece olimpiyat altın madalyamız eksik. Takım halinde rekabet halindeyiz. Bu madalyaya ulaşmak için. İnşallah birden çoğumuza nasip olur ama gerçekten bizim için çok zor bir olimpiyat olacak. Olimpiyat şampiyonluğunu alıp yeni bir tarih yazmak, ülkemize bunu kazandırmak istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Kadının gücünü, Türkün gücünü tüm dünyaya göstermek için çalışıyoruz" diye konuştu. - YALOVA
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