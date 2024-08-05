Milli güreşçi Enes Başar, eşi benzeri görülmemiş bir geri dönüşle Paris Olimpiyatları\'nda son 16 turuna yükseldi

Spor

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Enes Başar, grekoromen stil 60 kilo eleme turunda tarihi bir geri dönüşe imza atarak adını son 16 turuna yazdırdı.

7-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Milli güreşçimiz Enes Başar, grekoromen stil 60 kilo eleme turunda Sırbistan'dan Georgij Tibilov ile karşılaştı. Rakibi karşısında 7-0 geriye düşen Enes, büyük bir geri dönüşle minderden 8-7 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi. Sporcumuz, son 16 turunda bugün Romanyalı Razvan Arnaut ile karşı karşıya gelecek.

SON 16'DA KAYBETTİ, REPESAJ ŞANSI VAR

Tarihi bir geri dönüşle son 16 turuna kalan milli güreşçimiz Enes Başar, grekoromen bu turda karşılaştığı Romanyalı rakibi Razvan Arnaut'a 4-2 mağlup oldu. Sporcumuz, yenildiği Arnaut'un finale yükselmesi durumunda bronz madalya mücadelesi için yarın repesaj karşılaşmasına çıkacak.

ENES BAŞAR KİMDİR?

Enes Başar, 30 Nisan 1999 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.69 boyunda ve 82 kilo olan 31 yaşındaki milli güreşçi ASKİ Spor Kulübü'ne üye. 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya almaya hak kazanan Enes, 2023 yılında Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda 63 kiloda bir bronz madalyanın daha sahibi oldu. Grekoromen tarzda yarışan başarılı sporcu, 2024'te Azerbaycan'da düzenlenen Avrupa Güreş Olimpiyat Elemeleri'nde rakibini 5-2 yenerek Paris Olimpiyatları kotası aldı.