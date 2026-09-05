Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Yağlı Güreş Ligi'nde 107 puanla şampiyon oldu

Milli güreşçi ve başpehlivan Feyzullah Aktürk, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ligin sekizinci ve son etabı olan 674. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne 72'si başpehlivan 1390 sporcu katıldı.

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne 101 puanla katılan 27 yaşındaki Avrupa şampiyonu milli sporcu Feyzullah Aktürk, son etapta ilk turu kurayla geçti. İkinci turda İsmail Balaban'ı, üçüncü turda Ünal Karaman'ı mağlup ederek üçer puan kazanan Aktürk, dördüncü turda Osman Kan'a kaybetti.

Çeyrek finale çıkma şansını yitiren Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcusu Aktürk, buna rağmen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 107 puanla şampiyonluğunu ilan etti.